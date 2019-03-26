Ford Bronco возродится сразу в четырёх моделях

В сети появилась новая информация про возрождённый автомобиль Ford Bronco. Он выйдет в продажу в рамной модификации и с несущим кузовом. При этом, для каждого вида будет предусмотрено по 2 версии.

Около года назад американский бренд сообщил, что в скором времени выйдет внедорожник нового поколения. Не так давно была проведена презентация для узкого круга, в рамках которой у всех участников мероприятия были изъяты телефоны. Поэтому фотографий нет, но это не помешало очевидцам во всех красках рассказать, что им удалось увидеть.

Так, стало известно, что рамный автомобиль получит характерные модели круглые фары и строгую решётку радиатора прямоугольной формы. В целом, модель будет практически полностью копировать автомобиль из середины прошлого столетия, хотя опционально авто не будет уступать его актуальным «сородичам». Дилеры уверены, что на рынке этот автомобиль произведёт настоящий фурор.

Что до младшего внедорожника, то он будет иметь более «продвинутый» облик. Хотя по показателям проходимости он будет достаточно сильно уступать старшей модификации, так как будет построен на легковой платформе бренда четвёртого поколения.

Сообщается, что младшая новинка поступит в продажу не раньше середины нового года, тогда как пикап задержится ещё на год.