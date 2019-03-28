Fiat Argo получит новую комплектацию

Итальянский автомобильный производитель сообщил о том, что знаменитый хэтчбек помимо стандартной и оспортивленной версий получит ещё одну. И это будет кроссовер.

Впервые автомобиль этой модели был показан 2 года назад. А вот в прошлом году стало известно, что машина получит внедорожную модификацию, хотя официально выпуск кроссовера фирма подтвердила только сейчас. Новый вариант получит название Trekking и в продажу поступит уже в будущем месяце.

Пока что в сети есть только одно официальное изображение новинки. Как и предполагалось, авто оснащено пластиковым обвесом по всему периметру. Корпуса наружных зеркал и крыша окрашены в чёрный цвет. К тому же, появились эффектные рейлинги.

Ожидается, что в продажу кроссовер поступит с мотором на 1.3 литра. Вероятнее всего он не выйдет дальше бразильского рынка, где в прошлом году модель была реализована в количестве 63 тысяч.