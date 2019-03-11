Ferrari эффектно представила модель F8 Tributo

В рамках Женевского автосалона была продемонстрирована новая модель Ferrari F8 Tributo. Сама по себе презентация была чрезвычайно насыщенной и интересной. А дополнить её смог видеоролик, который продемонстрировал все преимущества нового суперкара.

На видео видно, как итальянский автомобиль пролетел на умопомрачительной скорости по горной трассе, на лоне великолепных пейзажей. Кроме того, машина также была показана на ипподроме. Вероятно, так бренд мягко указал на то, почему именно на его эмблеме красуется ретивый конь.

Новый автомобиль вызвал невероятный ажиотаж в Женеве. Возле стенда с экземпляром всё время было очень много людей, которые любовались грациозными формами новинки. Отметим, что под капотом этого «автомонстра» располагается мотор с 8 цилиндрами и объёмом в 3.9 литра, который был форсирован до 710 лошадиных сил. При этом, в целях безопасности производитель ограничил максимальную скорость движения до 340 километров в час.