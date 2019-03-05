Электрокросс Skoda ещё концепт, но уже имеет предсерийную «начинку»

В Женеве наконец-то состоялась презентация концепта Vision iV. Он создан на базе платформы МЕВ и велика вероятность того, что уже совсем скоро новинка перейдёт в разряд предсерийной.

Как и ожидалось, концептуальная модификация имеет огромное количество решений, которые вряд ли доберутся до конвейерной спецификации. В частности, многоуровневая приборная доска выглядит слишком неординарно, да и возможность комфортного использования такой техники вызывает сомнения. Поэтому вряд ли производитель рискнёт оставить её в глобальной модификации. А вот искусственная замша, которая применялась для обивки кресел, вполне может остаться и в версии для конвейера, так как выглядит весьма эффектно, при этом, стоит недорого и считается экологичной.

Концепт получил двери без ручек, а также крупные диски на 22 дюйма. Кроме того, в кроссовере нет центральной стойки, а зеркала заменены на камеры. Но и от этого по всей видимости производитель должен будет отказаться.

А вот технические характеристики паркетника вероятнее всего являются предсерийными. Новинка имеет два электродвигателя, которые имеют общую отдачу в 306 лошадиных сил. До первой сотни авто доберётся за 5.9 секунд. А полного заряда аккумулятора должно хватить на 500 километров пути.

Когда именно концепт переберётся в статус серийной модификации – пока не сообщается.