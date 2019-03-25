Эксперты рассказали, сколько автомобилистов не пристёгиваются за рулём

Не так давно было проведён онлайн-опрос. Как оказалось, каждый шестой автомобилист халатно относится к собственной безопасности во время поездок в машине.

Примерно 3.2 процента от общего числа опрошенных вообще никогда не пристёгивались. Примерно такое же количество респондентов пристёгиваются лишь в некоторых случаях, руководствуясь собственным настроением. Около 7 процентов опрошенных используют ремень безопасности только сидя на передних креслах, тогда как на втором ряду об этой необходимости забывают. А примерно 2.5 процента и вовсе просто накидывают лямку ремня для того, чтобы создавать видимость соответствия правилам дорожного движения, что позволяет обмануть инспекторов профильного ведомства.

В общей же сложно около 85 процентов автомобилистов ответственно относятся к своей безопасности и регулярно используют ремни. Хотя, некоторые всё-таки полагают, что профессионалам за рулём нет необходимости пристёгиваться, а чтобы справиться с современной электроникой, используются специальные заглушки, ввиду чего система перестаёт «пищать».