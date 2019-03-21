Дорожников заставят чаще и лучше убирать трассы

Профильным институтом специально по заказу Росавтодора был разработан новый свод правил ГОСТ, которые касаются развития транспортной инфраструктуры в стране.

Так, в новом проекте впервые были указаны временные рамки, в которых должны проводиться работы по содержанию автодорог, а также созданных там искусственных сооружений. При этом, отмечается, что речь в данном случае идёт исключительно о трассах, а не о городских улицах.

Отныне, уборка магистралей должна производится как минимум 15 раз в год, тогда как максимальный показатель составляет 32 раза в год. Всё зависит от территории, места, пропускной способности и прочих факторов. Кроме того, вдвое чаще дорожникам придётся очищать подъезды к городам и крупным инфраструктурным единицам, таким как аэропорты. Это правило распространяется и на подъезды к курортным зонам.

Согласно действующему законодательству от грязи и пыли дороги чистят не чаще 18 раз в год. Но в соответствии с новыми требованиями количество уборок вырастет до 54 раз. Кроме того, в документе были прописаны нормы по уходу за придорожной зоной. Дорожники будут обязаны несколько раз в год поливать кустарники и деревья, а также подпитывать почву удобрениями.

Отмечается, что новый ГОСТ вероятнее всего будет утверждён в конце текущего года, а в силу он вступит только в начале следующего.