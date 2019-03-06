Для России выделили только 22 автомобиля Toyota Supra

Отечественное подразделение компании Toyota сообщило о том, что квота на новую Supra для России составит всего 22 экземпляра. Три из этих автомобилей будут относиться к лимитированной серии А90 Edition 1. Поставки японских спорткаров планируют начать во второй половине 2019 года. Цены и комплектации объявят ближе к старту продаж.

Напомним, что ранее стало известно о годовой квоте «Супра» для Европы, которая составила 900 машин. Несмотря на свой внушительный ценник в 50 тысяч евро в базе (порядка 3 миллионов 700 тысяч рублей), все автомобили уже распроданы в рамках предзаказов.

Что касается лимитированной серии A90 Edition, то она будет отличаться от обычной версии Supra наличием матово-серой окраски кузова Storm Gray, 19-дюймовых колесных дисков и рядом других небольших доработок.

Все «Супры» для России будут комплектоваться 3-литровым рядным 6-цилиндровым мотором на 340 лошадиных сил, работающим в паре с активным спортивным дифференциалом и адаптивной подвеской.