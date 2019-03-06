Дешевый кроссовер Hyundai Styx готов к выходу в продажу

Компания Hyundai сообщила о том, что ее новый бюджетный кроссовер под названием Styx готов штурмовать мировой авторынок. Презентация новинки состоится уже в апреле этого года на автосалоне в Нью-Йорке.

На днях в Сети появились очередные шпионские фото новинки, сделанные во время ее тестов в Индии. Снимки разместило издание Indianautosblog.

Судя по ним, новый Styx получит дизайн в стиле последних моделей «Хендэ», таких как новая генерация Santa Fe и Encino. Кроссовер получит каскадную радиаторную решетку, фирменную 2-уровневую головную оптику и крупный задний спойлер.

Под капотом Styx будет установлен 1,2-литровый атмосферный двигатель на 83 лошадиные силы или 1-литровый турбоагрегат на 118 «скакунов». Также для покупателей кроссовера предложат дизельную установку на 1,5-литра и 115 «сил».

В качестве трансмиссий для нового «Стикс» будут доступны: 5- или 6-ступенчатые МКПП, а также «робот» и полноценный «автомат». Привод – только передний.

Стоимость новинки для рынка Индии уже объявлена. Она составит в базовой комплектации порядка 700 тысяч рупий или 650 тысяч рублей при пересчете на российскую валюту.