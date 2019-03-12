Citroen пытается реанимировать продажи седана C4 и готовит рестайлинг

В сети опубликованы фотографии автомобиля Citroen С4, который получил очередное обновление. На этот раз производитель решил изменить интерьер седана.

Дебют автомобиля модели С4 с новым дизайном кузова состоялся 3 года назад. Тогда машина получила обновлённую радиаторную решётку, новые бампера, инновационную светотехнику. А вот в салоне изменений не было. В новом же рестайлинге фирма, очевидно, решила исправить ситуацию и полностью переработала интерьер.

Известно, что изменится передняя панель, будут модифицированы дефлекторы обдува. Кроме того, поменяются карты дверей и даже блок регулировки климат-контроля. Системой мультимедиа можно будет управлять с помощью голоса. Изменилась и цветовая гамма оформления.

А вот под капотом авто будут располагаться моторы на 1.2 и 1.6 литра, мощность которых составляет 136 и 167 лошадей. В РФ седан пока что не пользуется большой популярность. В прошлом году было реализовано на 47 процентов меньше экземпляров, чем в 2017.