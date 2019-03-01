Число нелегально переделанных авто в России может увеличиться

Начиная с текущего лета у водителей, которые решили оснастить свой автомобиль лебёдкой или фаркопом, могут появиться проблемы.

В стране популярна практика, когда россияне решают самовольно установить в автомобиль газобаллонное оборудование, фаркопы и даже силовые бампера или же модернизированные воздухозаборники. Теперь же для того, чтобы процедура считалась законной, необходимо обязательно отвозить машину в лабораторию, где в профильные специалисты выдадут заключение.

По сути, подобная норма действовала и раньше. Однако, начиная с 1 июля этого года больше нельзя будет вызывать представителей лабораторий на объект, для проведения узаконивания изменений. Нужно будет лично отвозить авто на диагностику, что крайне неудобно для многих.

Независимые эксперты полагают, что в стране будут собираться огромные очереди желающих узаконить модернизацию, так как в настоящий момент на всю Федерацию насчитывается не более 15 государственных лабораторий. Соответственно, велика вероятность того, что количество незаконных переделок авто в стране увеличится в несколько раз. Более того, возможно повышение уровня коррупции в этой сфере и активизация рынка торговли бланками заключений. Как именно будут бороться с этим представители власти, пока не сообщается.