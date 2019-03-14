Chevrolet отложил выпуск нового Corvette из-за деформации кузова

Проект по созданию нового поколения суперкара Chevrolet Corvette столкнулся с очередными проблемами.

Дата выпуска автомобиля в очередной раз отложена на неопределенный срок.

Презентация предсерийной версии «Корветта» для дилеров состоялась еще весной 2018 года. Предполагалось, что на рынок новинка выйдет в начале 2019-го, но все пошло не так, как было запланировано.

В декабре прошлого года инженеры Chevrolet выяснили, что из-за огромных нагрузок, связанных с высокой мощностью автомобиля, суперкар страдает от неисправностей электроники, что заставило специалистов американской компании полностью перепроектировать бортовую электросеть.

Теперь же, согласно последним сведениям от американских автомобильных СМИ, в ходе тестов было выяснено, что самая мощная версия Corvette C8 имеет проблемы с деформацией алюминиевой пространственной рамы из-за высоких нагрузок, что вызывает появление трещин в стеклопластиковом капоте.

Напомним, что новое поколение суперкара Chevrolet Corvette оборудовано гибридным силовым агрегатом, состоящим из 5,5-литрового бензинового V8 с двойным турбонаддувом и электромотора. Суммарная отдача силовой установки автомобиля должна составить порядка 1000 лошадиных сил.

Ожидается, что новинка получит название Corvette Manta Ray.