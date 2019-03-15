Чаще всего аварии на «встречке» происходят там, где обгон разрешён

В профильном ведомстве рассказали, что количество аварий при сопутствующих плохих дорожных условиях сократилось за два года почти на 17 процентов. Однако, в случае рассмотрения более длительного периода оказалось, что актуальный результат немногим лучше данных за 2014 год.

За последние 5 лет из бюджета страны было выделено огромное количество денег на восстановление, ремонт и строительство дорог. Прим этом, нередко субъекты попросту не успевают освоить выделенные им миллиарды рублей. В ГИБДД же полагают, что и сами граждане должны стремиться контролировать качество дорожного покрытия и обращаться с жалобами.

Большое внимание уделяется и работе с водителями, например, в прошлом году проводилась массовая акция «Причина для обгона». Ведь выезд на «встречку» является одним из самых распространённых нарушений, однако, в ГИБДД уже очень давно не опубликовывали реальную статистику происшествий такого типа. Есть данные лишь за 2017 год, и тогда из-за выезда на встречную полосу случилось более 15 тысяч ДТП, в которых погибло почти 5 тысяч человек.

Эксперты же отмечают, что большая часть столкновений происходит именно на тех участках, где обгон разрешён. Таким образом можно смело говорить о том, что вина большей частью лежит на водителях не из-за того, что они целенаправленно нарушали правила, а за то, что они не способны были трезво оценить ситуацию для совершения такого опасного манёвра, как обгон.