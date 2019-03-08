Changan CS95 получил серьёзные изменения

В сети появились первые фотографии китайского кроссовера модели Changan CS95 в рестайлинговом виде. Изображения распространили официальные представители компании.

Впервые паркетник вышел на рынок Поднебесной 2 года назад. За первый год фирме удалось продать почти 21 тысячу экземпляров таких машин, однако в прошлом году ситуация коренным образом изменилась и фирме даже не удалось реализовать 7 тысяч авто. Однако, китайский производитель отнюдь не собирается распрощаться с провалившемся кроссовером, и выход из ситуации нашёл в выпуске рестайлинговой версии.

В частности, был значительно доработан экстерьер машины, который теперь соответствует всем современным тенденциям. Появилась оригинальная решётка радиатора, изменились бампера, а колёсные арки окрашены под цвет кузова. Задние фонари соединены в единую полосу. Салон же даже незначительными деталями не перекликается с прошлой версией кроссовера. Центральная консоль полностью переделана, появился современный руль и новый блок для управления климат-контролем. А завершает картину стильная контурная подсветка.

А вот мотор было решено оставить прежний. Речь идёт про двухлитровый агрегат на бензине с отдачей в 233 лошадиные силы. Старт продаж рестайлингового авто назначен на второй квартал этого года.