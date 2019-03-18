Cadillac CT5 попытается переманить клиентов у конкурентов

Американский производитель опубликовал в сети фотографии нового автомобиля, дебют которого должен состояться уже в следующем месяце.

Слухи о том, что компания GMрешила отказаться от своих актуальных моделей четырёхдверок, включая XTS ходят очень давно. И сама компания неоднократно подтверждала их. Главной причиной подобного решения является то, что фирме так и не удалось превзойти и половину успеха своих прямых конкурентов. Так, авто Cadillac CTS в прошлом году было реализовано в количестве чуть более 11 тысяч экземпляров, тогда как машины E-Class от Mercedes-Benz разошлись по Америке тиражом в 45 тысяч единиц.

Однако, полностью сдавать свои позиции компания не спешит, и рассказала о том, что скоро выпустит на рынок модернизированный автомобиль СТ5. Внешне машина выглядит весьма презентабельно и имеет в оформлении несколько несвойственных для бренда решений, включая оригинальную форму окошек в задних стойках. Салон компания полностью пока не показывала, видно лишь рычаг коробки передач и кожаную обивку в сочетании с деревом.

В США четырёхдверка будет продаваться с двухлитровым и трёхлитровым моторами. Они будут работать вместе с коробкой передач на 10 ступеней автоматического типа. Однако, какова будет мощность агрегатов – пока неясно. Появится ли авто в РФ, так же пока неизвестно. Но можно с уверенностью говорить, что фирма выпустит на отечественный рынок рестайлинговый СТ6 и ХТ6.