Бюджетный бренд Jetta показал свои первые автомобили

Совместное предприятие Volkswagen-FAW представило три первые модели нового народного бренда Jetta. Автомобили представляют собой те же Volkswagen, но в другом дизайне, менее продвинутом оснащении и c другой ценой.

Дебют машин состоялся в китайском Чэнду, где находится предприятие Volkswagen-FAW, выпускающее эти автомобили. В списке первых моделей Jetta: два кроссовера и седан.

Речь идет о модели Jetta VS5 – 5-местном кроссовере (заглавное фото), являющимся перелицованным вариантом Volkswagen Tharu, его 7-местной модификации VS7, а также седане VA3, созданном на базе Jetta для Китая.

Никакой информации о новинках на презентации рассказано не было. Предполагается, что все подробности по бюджетным моделям бренда Jetta будут рассекречены на автомобильной выставке в Шанхае, которая откроется в финансовой столице «Поднебесной» в апреле.