Buick представил обновленный LaCrosse

Компания Buick продемонстрировала, как будет выглядеть обновленная версия своего седана LaCrosse. Автомобиль будут продавать на китайском авторынке.

В рамках рестайлинга новинка получила изменения в дизайне, а также новую линейку двигателей.

Четырехдверка обзавелась зауженными светодиодными фарами головного света, увеличенным «грилем», а также модернизированным бампером.

Кормовая часть машины также претерпела изменения, заключающиеся в новой форме задних фонарей, объединенных хромированной горизонтальной планкой.

Приводить в движение LaCrosse будет 2-литровый 4-цилиндровый турбированный агрегат на 240 лошадиных сил при 350 Нм момента. Связку мотору составит 9-диапазонная автоматическая трансмиссия.

В будущем у LaCrosse в «Поднебесной» появится модификация с 1,3-литровым двигателем на 160 лошадиных сил.

Производство седана осуществляется на предприятии SAIC-GM в Шанхае.