Buick LaCrosse после обновления стал «слабее»

Американский бренд наконец-то полностью рассекретил свой обновлённый автомобиль модели Buick LaCrosse.

Напомним, что впервые седан был представлен общественности 3 года назад. Он был разработан на базе тележке Р2ХХ. Однако, как оказалось, машина вскоре покинет все рынки, кроме Поднебесной. Фирма даже на домашнем рынке показывала скверные результаты продаж в прошлом году. В США машины были реализованы в количестве чуть более 15 тысяч единиц, и это на 23 процента меньше, чем в 2017 году.

Что же касается рестайлинга, то новый седан получит оригинальные бампера и радиаторную решётку, а также обновлённую светотехнику. В продаже будет доступна и самая дорогая модификация, которая будет отличаться необычным рисунком решётки радиатора, а также расширенным списком оборудования.

Пока что известно, что в Китае новинку будут продавать только с одним двухлитровым мотором на 241 лошадиную силу, что на 20 лошадей меньше, чем прошлая модификация. Но если верить экспертам, то авто также должно получить турбированный двигатель на 1.3 литра с отдачей в 165 лошадиных сил. В КНР старт продаж седана начнётся через 3 дня, но цены пока держатся в тайне.