Bugatti выпустила самый дорогой автомобиль в мире

Компания Bugatti представила свой новый гиперкар под названием La Voiture Noire. Автомобиль выпущен в рамках празднования 110-летнего юбилея французской марки. Презентация новинки состоялась на открытии Женевского автосалона (Geneva Motor Show-2019). Стоимость автомобиля составляет порядка 1 миллиарда 200 миллионов рублей или 16 миллионов долларов.

Гиперкар укомплектован 8-литровым двигателем W12, мощность которого не объявлена, но, вероятно, составляет не менее 1500 лошадиных сил при 1600 Нм пикового вращающего момента. С ним автомобиль разгоняется с места до первой “сотни” за 2,5-секунды.

Поскольку новый La Voiture Noire разработан на базе модели Chiron, гиперкар получил схожий с ней дизайн, но отличается более выразительной решеткой радиатора, оригинальной головной оптикой и полностью переработанной задней частью кузова.