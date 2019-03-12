Bugatti выпустила электромобиль за 30 тысяч евро

Премиальный бренд сообщил о выходе своего электрокара, который будет стоить всего 30 тысяч евро. Это значительно дешевле популярных розеточных автомобилей Илона Маска. Однако, получить такой оригинальный экземпляр смогут далеко не все, так как производитель выпустит новинку тиражом всего в 500 единиц.

Около 90 лет назад родоначальник знаменитого бренда решил создать для своего маленького сынишки небольшой автомобиль, который являлся уменьшенной копией Type35. В его основе был положен электромотор. Спустя время фирма решила выпустить лимитированную партию таких миниатюрных машин, чтобы дети других знаменитостей также смогли наслаждаться управлением авто, несмотря на свой юный возраст.

Теперь же компания собирается выпустить второе поколение Bugatti Baby, приурочив это к 110-летию бренда. Однако, на этот раз машина сможет уместить в себе не только ребёнка, но и взрослого. Кузов новинки изготовлен на инновационном 3D принтере, а на передней панели красуется приборная доска. Мощность электромотора составляет 13.6 лошадиных сил, но в режиме детского вождения её можно уменьшить в 10 раз. Авто оснащено полноценной тормозной системой, более того, установлен даже самоблокирующийся дифференциал. Заказы на новинку начали принимать со вчерашнего дня.