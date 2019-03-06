Будущий Mitsubishi Outlander получит трёхрядный салон

По предварительной информации смена поколения одного из самых популярных автомобилей марки Mitsubishi состоится уже в будущем году. А в Женеве состоялась официальная презентация концептуальной модификации, которая является предвестником обновлённого Outlander.

Внешне машина полностью соответствует брендовой стилистке компании. Дневные ходовые огни имеют узкую форму, а багажник на крыше получил противотуманные фонари. Естественно, прототип имеет камеры вместо наружных зеркал, однако, до конвейерного варианта такое решение вряд ли доберётся. Производитель пока не раскрывает габариты кроссовера.



Салон новинки будет только трёхместным. Авто будет оборудовано современной цифровой приборной доской, а также системой мультимедиа с широкоформатным сенсорным экраном. Любопытно, что на передней панели будет располагаться ещё один экран, и, по мнению экспертов, он будет отвечать за управление настройками сидений и климат-контроля.

Под капотом авто будет работать гибридная силовая установка, которая уже использовалась брендом. В её состав будет входить бензиновый мотор с объёмом в 2.4 литра. Только на электротяге авто сможет преодолеть расстояние в 70 километров, а при использовании всех ресурсов, водитель получит возможность проехать до 700 километров.