Бронированный Rolls-Royce принцессы Дианы выставили на аукцион

Онлайн-аукцион Bring a Trailer выставил на торги бронированный автомобиль Rolls-Royce Silver Spur 1987 года выпуска. Уникальность этой машины заключается в том, что в 1990 году на ней во время своего визита в Соединенные Штаты Америки передвигалась принцесса Диана. Автомобиль был выписан МИД Великобритании для представительства в Вашингтоне.

Лимузин не попадал в ДТП, а его пробег составляет на сегодняшний день 98 тысяч километров.

Класс бронезащиты автомобиля не сообщается, однако известно, что бронированием машины занималось кузовное ателье MacNeillie & Son, которое установило на нее стальные и кевларовые пластины, а также ударопрочные поликарбонатные стекла.

Приводит в движение выставленный на аукцион лимузин стоковый 6,75-литровый двигатель V8, выдающий 264 лошадиные силы при 380 Нм крутящего момента. Связку этому агрегату составляет 3-диапазонная автоматическая коробка передач. Максимальная скорость автомобиля составляет 174 километра в час.

На сегодняшний день стоимость лота после шести ставок оценивается в 25 тысяч 750 долларов или 1 миллион 700 тысяч рублей по актуальному курсу.