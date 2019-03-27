Больше никаких «Фокусов». Ford уходит из России

Компания Ford объявила о прекращении производства легковых автомобилей в России. Данную информацию подтвердил вице-премьер РФ – Дмитрий Козак. По его словам, «Форд» останется в нашей стране, но будет выпускать исключительно легкие коммерческие автомобили в рамках партнерства с «Соллерс». Поставки легковых машин Ford массового сегмента из-за границы также не рассматриваются.

Кроме того, с учетом реструктуризации, американская марка будет вынуждена закрыть свои предприятия в Набережных Челнах и Всеволожске, а также завод двигателей в ОЭЗ «Алабуга». Произойти это должно уже к концу июня этого года.

В компании отмечают, что решение концерна не повлияет на обязательства по гарантийному ремонту и сервисному обслуживанию легковых машин Ford в России.

По мнению экспертов, прекращение работы Ford в сегменте легковых автомобилей России связано с низким спросом на продукцию марки, а также новой стратегией, направленной на укрепление лидерства бренда в сегменте коммерческого транспорта на европейских рынках.