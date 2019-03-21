BMW распространила первое изображение 2 Series Gran Coupe

Немецкий автопроизводитель опубликовал в сети первые изображения 2 Series Gran Coupe. Отметим, что в тестировании данная модель находится уже полтора года, но её запуск в продажу начнётся не раньше следующего.

Стало известно, что мировой дебют новинки баварского бренда состоится в конце осени на Лос-Анджелесском автосалоне. Пока что же фирма решила подпитать интерес автомобилистов, распространив интригующие фото и рассекретив базовую информацию.

В основу новинки BMW ляжет платформа UKL, на которой также будет собран хэтчбек, премьера которого также состоится в 2019 году. О моторной гамме фирма пока умалчивает, но инсайдеры уверены, что в линейке будут доступны не только бензиновые и дизельные агрегаты, но и гибридные установки. Кроме того, авто должно получить подзаряженную версию с силовым агрегатом с отдачей в 370 лошадиных сил.

Что касается отечественного рынка, то есть все основания полагать, что машина доберётся и до него. Ведь сейчас компания старается представить в России абсолютно все модели, даже родстер Z4, который пользуется мизерным спросом.