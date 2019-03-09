BMW начала продавать в России новую «трёшку»

Сегодня, 9 марта, компания BMW вывела на российский авторынок новое поколение 3-Series. Первые «товарные» машины уже добрались до некоторых дилеров марки в стране.

Стоимость базового заднеприводного седана с индексом 320d, оснащенного 2-литровым дизельным мотором на 190 лошадиных сил, составляет от 2 миллионов 580 тысяч рублей.

За полноприводную модификацию просят от 2 миллионов 720 тысяч рублей.

Максимальная версия, оборудованная 258-сильным 2-литровым бензиновым мотором, оценена в 2 миллиона 870 тысяч рублей. При этом она может быть исключительно заднеприводной.

В арсенал базовой модификации «трёшки» вошли: 2-зонный климат-контроль, мультимедийная система, обогрев рулевого колеса и передних сидений, а также круиз-контроль и парковочные датчики, установленные спереди и сзади.

Первоначально поставки новых BMW 3-Series будут осуществляться в Россию напрямую из Германии, однако позже для отечественного рынка будет организовано производство «тройки» на мощностях завода «Автотор» в Калининграде.