Бензин может подорожать в следующем месяце

Правительство собирается перестать контролировать цены на топливо в ручном режиме и при оптовых, и при розничных продажах. И это может привести к нежелательным последствиям.

Несмотря на то, что цены на горючее в России не регулируются на государственном уровне, до нынешних пор чиновникам удавалось воздействовать на нефтяников, чтобы сдерживать стоимость бензина. Сейчас компаниям разрешают поднимать ценники исключительно в рамках годовой инфляции, что для многих крупных игроков рынка оказывается невыгодным. Однако, действие этого соглашения истекает уже в конце текущего месяца. И вице-премьер РФ уже сообщил, что они не собираются продлевать его.

По мнению властей, в стране создано достаточно различных механизмов, которые позволят нефтяникам сдерживать рост цен, при этом окупая свои затраты и получая прибыль. Именно поэтому россиянам не о чем переживать.

Однако, независимые эксперты другого мнения. Они рассказали, что многие фирмы закончили зимний сезон с убытками. Так, недавно отчитался о проделанной работе представитель Лукойл. Он отметил, что фирма потеряла 55 миллиардов рублей только за два первых месяца этого года. Соответственно, после окончания срока действия договора многие нефтяники могут решить поднять ценники, чтобы стабилизировать внутреннюю ситуацию и выйти в прибыль.