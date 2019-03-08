Автотор в Калининграде выпустил более 2 000 000 авто

На калининградской производственной площадке отметили выпуск двухмиллионного транспортного средства.

Напомним, что впервые сборка авто на этом заводе началась примерно 12 лет назад. С тех пор ежегодная статистика уверенно показывает прирост в производстве. С начала работы завода там было освоено более сорока различных зарубежных моделей.

Что же касается юбилейной машины, то ею стала модель KIA Сerato. Сотрудники предприятия провели торжественную презентацию знаковой машины и рассказали, что только в 2018 год с конвейера Автотора сошло более 203 тысяч экземпляров машин. При этом, линейка машин для сборки постепенно расширяется, а это приводит к возможности создавать новые рабочие места.

В прошлом году штат сотрудников уже был увеличен на 20 процентов и сейчас он составляет около 3 тысяч человек. В этом же году руководство планирует принять на работу ещё около полтысячи профессионалов, так как модельный ряд будет расширен новыми иномарками.