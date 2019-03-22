Автомобили Ravon вернутся в Россию

Компания Ravon не отказалась от идеи возвращения на российский авторынок, который она покинула в конце 2018 года. Подтверждением этой информации выступает получение компанией GM Uzbekistan в России нового ОТТС для хэтчбека Ravon R2.

Сборка этой модели, фактически представляющей собой предыдущее поколение Chevrolet Spark, уже стартовала на предприятии в Узбекистане. Как и раньше, поставлять машины в Россию будут напрямую с завода GM Uzbekistan.

Судя по сертификату одобрения типа транспортного средства (ОТТС) для Ravon R2, бюджетная 5-дверка будет комплектоваться в России 1,2-литровым бензиновым двигателем на 85 лошадиных сил. Связку ему составит 4-диапазонная автоматическая трансмиссия. Уже в «базе» компакт-кар получит систему «ЭРА-ГЛОНАСС».

Напомним, что официальный сайт Ravon в России по-прежнему не дает никакой информации об обновленных ценах на модельный ряд марки. В графе стоимость с конца прошлого года красуется надпись: «Цена пересматривается».