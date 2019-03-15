Avito назвал самые популярные автомобильные цвета в РФ

Эксперты проекта “Авито Авто” назвали самые любимые среди российских автомобилистов цвета. По результатам исследования, проведенного на рынке продаж за 2018 год, самым популярным цветом автомобиля в стране стал черный – с 18,02% долей продаж.

Строчкой ниже расположился серебряный цвет – 17,47%, а ТОП-3 замкнул белый – 15,76%.

В ТОП-10 также вошли следующие цвета автомобилей: серый (12,36%), синий (10,28%), зеленый (7,69%),бежевый (2,75%), коричневый (2,24%) и голубой (1,90%).

Кроме того, эксперты опубликовали список самых популярных автомобильных цветов по городам за 2018 год.

В Иркутске и Краснодаре самым популярным является белый цвет автомобилей с долей в 28,68% и 25,98% соответственно. В Казани и Москве – черный (22,91% и 22,79% соответственно). В Ростове-на-Дону и Новосибирске также лидирует белый цвет – 22,36 и 22,33% соответственно. В Перми наибольшим спросом пользуются черные автомобили – 22,02%. В Красноярске лидируют по популярности белые машины – 21,81%, как и в Барнауле – 21,80%. В Петербурге самым популярным цветом автомобиля, согласно результатам продаж, стал черный цвет кузова с долей в 21,52%.