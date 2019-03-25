AutoBild о российской Lada 4×4 Urban: «Три с минусом, но…»

Журналисты немецкого авторитетного издания Autobild провели тест-драйв отечественного 5-дверного внедорожника Lada 4×4 Urban. В своей статье, озаглавленной: «На бумаге только тройка с минусом, но…» обозреватели Хольгер Каркхек и Мирко Менке отмечают, что российский внедорожник «не отличается комфортом, качеством или роскошью, однако за его рулем чувствуешь себя свободно».

Кроме того, журналисты отмечают скудное оснащение автомобиля: «Машина лишена подушек безопасности, ESP, парктроников и всего остального.

Ходовые характеристики и шумоизоляция салона также были отнесены к жирным минусам Lada 4×4 Urban: «Уже на скорости в 120 км/ч руль начинает вибрировать, а информативность рулевого управления сопоставима с ручкой мясорубки».

Тем не менее, в тесте «Нивы» немцы выделили и несколько плюсов, в числе которых названы: «мягкая подвеска», «отличная печка», «двигатель способен работать как на 95-м бензине, так и на сжиженном природном газе», «на автомобиль заглядываются на дорогах».

По итогу редакторы статьи отмечают, что несмотря на все недостатки Lada 4×4 Urban имеет собственный характер.