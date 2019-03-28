Aurus готовит парадный кабриолет

Российская премиальная марка Aurus готовит новый парадный кабриолет, который может украсить московский «Парад Победы» этого года. Автомобиль будет спроектирован на Единой модульной платформе (ЕМП) и должен сменить нынешний ЗИЛ-41041 АМГ, который последние десять лет подряд возил по Красной площади Министра обороны и Командующего парадом каждое 9 мая.

Как сообщает портал «РГ», дизайн нового кабриолета будет выполнен в стиле седана Senat S600. Отличаться машины будут лишь наличием у кабриолета складной крыши и появления в центре салона регулируемого поручня для езды стоя.

Инженеры НАМИ постараются подготовить машину к 9 мая 2019 года, чтобы автомобиль принял участие в Военном Параде, посвященном 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, что помимо парадного кабриолета Aurus в рамках проекта «Кортеж» в России уже были построены лимузин Senat L700, седан Senat S600 и минивэн Arsenal. В будущем будет выпущен внедорожник Komendant.