Aurus будут продавать в европейских странах

Представитель профильного ведомства Российской Федерации не так давно заявил, что страна действительно собирается продавать люксовые автомобили отечественного бренда Aurus на европейском рынке. Напомним, что впервые об этом информация прозвучала в рамках Женевского автосалона.

Отметим, что дебют новинки в ЕС прошёл более успешно, нежели того ожидали разработчики. В рамках мотор шоу были показаны лимузин и шикарный седан, которые вызвали немалый интерес у всех зрителей мероприятия. Зарубежные критики очень позитивно отзывались о новинках российского автопрома и восхищались высокотехнологичными решениями. Кроме того, отдельного внимания удостоился силовой агрегат, а также изысканный стиль оформления интерьера.

Чиновники отметили, что первые поставки машин в Европу начнутся не раньше, чем через полтора года. Ведь только к этому времени образцы, продемонстрированные на европейском шоу, выйдут на конвейерное производство и пройдут процедуру сертификации в ЕС.