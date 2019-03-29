Aurus анонсировал своё участие в гонках

Премиальный отечественный бренд Aurus похоже не собирается останавливаться на достигнутом. И на этот раз его представители анонсировали выход гоночного суперкара под этой торговой маркой.

Так, в сети был опубликован короткий видеоролик, на котором красуется респектабельный гоночный болид, выполненный в лучших спортивных традициях. Специалистам же удалось рассмотреть в этой замаскированной машине прототип Oreca отечественной команды гонщиков, которые уже несколько лет подряд успешно выступают в классе LMP2 в гонках на выносливость. И в текущем году команда намерена также занять первое место в своей группе, очевидно, рассчитывая, что разработка нового бренда откроет перед ними невероятные преимущества.



Отметит, что официально о сотрудничестве гонщиков G-Drive Racing и Aurus ещё не объявлено, но инсайдеры уверены, что состоится это уже в скором времени.

Напомним, что не так давно бренд официально был представлен на европейском мотор-шоу, хотя первые покупатели смогут получить свои автомобили не раньше 2021 года.