Audi A3 на газе стал мощнее

Немецкий бренд представил общественности свой новый компактный автомобиль модели A3 G-tron, который оснащён полуторалитровой силовой установкой с отдачей в 131 лошадиную силу.

Сообщается, что усовершенствованный двигатель способен работать как на бензине, так и на газе. Таким образом производители планируют привлечь новых покупателей к данной модели, ведь в погоне за экологичностью многие отдают предпочтение не электрокарам, а именно моторам, работающим на газе.

Помимо мощной силовой установки изюминкой модели стало наличие дополнительного бака для заправки горючего. И теперь газ можно заправлять в три бака, два из которых устанавливаются под багажником, а последний установили рядом с ёмкостью для бензина.

Разработчики модели сообщают, что при полных баках газа автомобиль сможет проехать вплоть до четырёхсот километров пути. Производитель уже начал принимать заказы на новую модификацию хэтчбека. Ценник стартует от 35 тысяч долларов.