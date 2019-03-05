AliExpress будет продавать на российском рынке автомобили

Китайская компания AliExpress с 5 марта приступит к продажам на российском авторынке автомобилей.

На площадке виртуальной торговой компании будет продавать свои машины китайская марка Chery.

На AliExpress можно будет приобрести один из кроссоверов «Чери», представленных в России, в числе которых: Tiggo 3, 4, 5 и 7. Помимо машин интернет-магазин будет предлагать также комплектующие и аксессуары.

Первоначально для покупателей автомобилей Chery через AliExpress предложат машины, выпущенные в Китае, однако в будущем бренд планирует начать производство автомобилей на территории России, пишет издание «Ъ».

Напомним, что по итогам 2018 года кроссовер Chery Tiggo 3 занял третье место по объему продаж в России среди всех китайских марок, представленных на нашем рынке.