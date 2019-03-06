Alfa Romeo Tonale получил шикарный дизайн

На мотор-шоу в Женеве была представлена новая модель популярной итальянской марки Alfa Romeo. Кроссовер получил современную гибридную установку и невероятно стильный дизайн. При этом, сроки запуска Tonale в производство пока не названы.

В последнее время продажи данного элитного бренда на европейском рынке постепенно проседают. В частности, в прошлом году фирма смогла реализовать почти на 4 процента авто меньше, чем в 2017.

Новый же автомобиль покорил абсолютно всех своим сногсшибательным дизайном. По мнению некоторых экспертов, эта модель имеет все шансы стать настоящим бестселлером. Пока что не сообщается, какая именно платформа легла в основу машины. Известно лишь, что работать авто буде за счёт гибридной установки типа plug-in.

Особое внимание стоит отдать изысканному салону. Он проработан до самых мелочей. Дополняет оформление оригинальная красная подсветка. Виртуальная приборная доска имеет диагональ в 12.3 дюйма. За функции системы мультимедиа отвечает экран с диагональю в 10.2 дюйма.