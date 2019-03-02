55 тысяч евро за Lada Vesta – это возможно

Портал RaceCarsDirect выложил объявление о продаже седана Lada Vesta TC1, который использовался для участия в мировом “туринге” WTCC командой RC Motorsport.

Владельцем машины заявлен голландец Торстен ван Хаастерен, который просит за машину 55 тысяч евро, что эквивалентно сумме в 4 миллиона 120 тысяч рублей по актуальному курсу.

Согласно информации, опубликованной в объявлении, данная «Веста» является одной из трех машин, за рулем которых в сезоне 2017 года выступали пилоты французской частной команды RC Motorsport. Годом ранее такие же автомобили использовала и заводская команда Lada Sport Rosneft.

Выставленный на продажу гоночный автомобиль «Веста» укомплектован 1,6-литровым турбированным 380-сильным агрегатом фирмы Oreca. Связку мотору составляет 6-диапазонная секвентальная трансмиссия с регулируемым дифференциалом Xtrack. В дополнение к оснащению идут тормозные механизмы фирмы AP Racing и телеметрия Motec.