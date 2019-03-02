300-тысячная Lada Vesta сошла с конвейера

Ижевский автомобильный завод «Лада-Ижевск » выпустил 300-тысячный экземпляр бестселлера «АвтоВАЗа» – Lada Vesta.

Юбилейным автомобилем стал универсал Vesta SW в комплектации Luxe, выкрашенный в цвет «Карфаген». Машина оснащена 1,6-литровым мотором на 106 лошадиных сил, сочетающимся с МКПП.

Напомним, что сборка модели Lada Vesta стартовала на предприятии в Ижевске чуть больше трех лет назад. На сегодняшний день в линейку «Вест» входят сразу шесть кузовных модификаций этой модели: седан, его внедорожная версия Cross, универсал SW и его кросс-версия Cross, 2-топливная CNG и новый седан Sport.

Согласно официальной статистике, за 2018 год объем продаж автомобилей Lada Vesta в России составил 108 тысяч 400 единиц, что сделало эту модель самой успешной в линейке «АвтоВАЗа».