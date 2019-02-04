«Заряженный» Hyundai Tucson станет конкурентом Audi SQ5

Daily-Motor.Ru уже сообщал о планах компании Hyundai по выпуску «заряженной» версии кроссовера Tucson. Разработкой новинки должно заняться придворное N-ателье южнокорейской марки.

По новой информации, «горячий» кроссовер «Туксон» выступит на рынке в качестве конкурента моделей Audi SQ5 и Cupra Ateca.

Руководство N-линейки Hyundai планирует позиционировать новинку как «топовую» до момента появления суперкара, который сейчас находится в стадии разработки.

Мощность кроссовера составит 345 лошадиных сил. Для сравнения отдача двигателей его основных конкурентов Seat Cupra и Audi SQ5 сосавляет 300 и 354 лошадиные силы соответственно.

Кроме работы над «заряженной» версией Tucson ателье Hyundai N Performance готовит конкурента моделей Ford Fiesta ST и Volkswagen Polo GT. Автомобиль получит название Hyundai i20 N, а его мощность составит 255 лошадиных сил.