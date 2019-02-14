«Заряженный» хэтчбек Hyundai i20 выйдет в 2020 году

Компания Hyundai подтвердила информацию о планах по выводу в продажу «заряженной» версии своего хэтчбека i20. Новинка выступит в качестве конкурента на европейском авторынке для модели Ford Fiesta ST.

От обычного городского хэтча i20, доработанный «N»-подразделением «Хендэ», будет отличаться модернизированным аэродинамическим обвесом, перенастроенной силовой установкой, а также доработанной трансмиссией, рулевым управлением и подвеской.

По предварительным данным, приводить в движение автомобиль будет 1,6-литровый бензиновый двигатель T-GDI, выдающий в кроссовере Tucson 174 лошадиные силы. Ожидается, что данному мотору инженеры Hyundai добавят дополнительной мощности, на какой она в итоге окажется пока неизвестно.

Продажи нового Hyundai i20 N стартуют на европейском авторынке в начале 2020 года.