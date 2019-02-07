За «серый» техосмотр будут наказывать строже

Министр транспорта заявил о том, что за наущение по поводу прохождения технического осмотра необходимо наказать в несколько раз строже. Только в таком случае удастся урегулировать ситуацию и сократить число аварий, случившихся из-за неисправности авто.

Подтолкнуло на такое заявление чиновника то, что недавно в Калужской области случилось серьёзное дорожное происшествие. Речь идёт про автобус, перевозивший детей. Он опрокинулся прямо на трассе, в результате чего погибло трое детей и четверо взрослых. В ходе следствия были получены все основания для того, чтобы полагать, что документы о техосмотре этого автобусы были достоверными. Однако, пока что по этому поводу у правоохранителей нет доказательств.

Напомним, что не так давно некоторые депутаты обратились с инициативой и вовсе отменить обязательное прохождение техосмотра для легковушек. Однако, это предложение восприняли достаточно холодно, тем более, что сейчас правительство занимается реформирование самой процедуры ТО, чтобы сделать её прозрачнее и надёжнее.

Глава профильного ведомства пока что не уточняет, как именно нужно наказывать операторов и других нарушителей при проведении «серого» техосмотра. Однако, указывает, что решать этот вопрос нужно немедленно, ведь его обсуждение длится уже далеко не первый год.