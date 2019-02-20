За незаконное использование машин ответят их собственники

Конституционная судебная инстанция выступила с предложением ввести административное наказание для владельцев автомобилей, которые предоставляли их для использования другим лицам, хотя и знали, что применяться они будут вне законодательного поля.

Отметим, что данная идея появилась по факту разбирательства дела о конфискации фургона у одного из россиян за то, что он передал его третьему лицу для перевозки нелегального алкоголя.

Профильные эксперты сообщили, что, по сути, судебная инстанция пытается интегрировать в административные правонарушения положение о соучастии по аналогии с уголовными делами. Однако, по мнению юридической коллегии, принимать подобное решение на основании лишь одного разбирательства весьма опрометчиво, так как сначала необходимо проанализировать все вероятные ситуации и просчитать возможные последствия.

Отметим, что не так давно была озвучена еще одна идея, подразумевающая конфискацию автомобиля у виновников транспортных происшествий. Вырученные за продажу деньги могли бы пойти на возмещение ущерба пострадавшим.