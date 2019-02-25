За эвакуацию авто без составления протокола введут большой штраф

Сообщается, что размер материального взыскания за эвакуацию без предварительного составления протокола составит более составит 50 тысяч рублей. Данные санкции будут направлены в сторону должностного лица, принимающего решение.

В настоящий момент разбирательства со службами эвакуатора по всей стране достигли своего апогея. Всё чаще спецтехника выезжает не на проблемные участки дороги, чтобы расчистить её от нерадивых автомобилистов, а на так называемые хлебные места. В результате, работа эвакуатора превратилась в простой способ быстрого заработка, и депутаты отчаянно пытаются прекратить это.

На основании этого в Государственную Думу была внесена инициатива, подразумевающая введение строгого наказания для тех лиц, которые без составления протокола принимают решение эвакуировать автомобиль. Сообщается, что размер штрафа в случае принятия законопроекта может варьироваться от 30 до 50 тысяч рублей.

Инициаторы полагают, что введение таких колоссальных штрафов позволит наконец-то закончить борьбу с самоуправством и освободить автомобилистов от необходимости оплачивать неоправданные услуги эвакуатора и простой на штрафстоянке, пополняя бюджет коммерческих структур.

Кроме того, планируется пересмотреть сам порядок эвакуации машин, в частности, даже если она была поднята на погрузчик, а документы заперты в салоне, водитель будет иметь право предъявить их. Однако, как именно это будет выглядеть на практике – пока неясно.