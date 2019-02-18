Yema представила бюджетный кроссовер T60

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Китайская автомобильная марка Yema представила официальные фотографии своего нового бюджетного кроссовера T60, дебют которого состоится до конца этого месяца. Продажи новинки в «Поднебесной» должны стартовать во втором квартале 2019-го.

Новый «паркетник» малоизвестного в нашей стране автомобильного бренда имеет длину в 4505 мм, ширину – 1830 мм и высоту – 2550 мм. Новинка станет самой доступной в линейке компании, но несмотря на это получит весьма небюджетное оснащение.

В арсенал T60 войдут: полностью светодиодная оптика, запуск мотора с кнопки, цифровая приборная панель, электронный стояночный тормоз, мультимедийная система с сенсорным дисплеем и 17-дюймовые колесные диски.

Приводить в движение кроссовер будет 1,5-литровый атмосферный мотор на 112 лошадиных сил или 1,5-литровый турбодвигатель на 150 «сил».

Стоимость новинки пока не объявлена. Предполагается, что за базовую комплектацию этой модели будут просить 59 тысяч юаней или 580 тысяч рублей по актуальному курсу.

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