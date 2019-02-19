Выход серийного пикапа Hyundai откладывается

Серийная версия южнокорейского пикапа Hyundai Santa Cruz должна была дебютировать еще в прошлом году, однако презентации этой модели так и не состоялось.

Представители «Хендэ» объясняют задержку с выпуском серийной модификации концепта Santa Cruz, представленного еще в 2015 году, намерением создать автомобиль с новым, ни на что не похожим дизайном.

На днях глава дизайн-бюро Hyundai в Южной Корее Санг Юп Ли сообщил, что работа над экстерьером серийного Santa Cruz практически завершена. Автомобиль получит уникальный дизайн с особым характером.

При этом даже предварительные даты презентации серийного «Санта Круз» господин Ли называть пока отказывается. Предполагается, что дебют первого пикапа в истории Hyundai состоится до конца 2019 года.