Время отдыха дальнобойщиков будет нормировано

В профильном Министерстве Российской Федерации выступили с инициативой о необходимости определить время для отдыха дальнобойщикам и закрепить эти нормы в правилах дорожного движения.

В Минтрансе считают, что водителям, которые управляют транспортными средствами массой от 3,5 тонн, нельзя будет находиться за рулём больше 9 часов в сутки. При этом, как минимум каждые четыре с половиной часа водитель должен будет останавливаться на отдых на 45 минут. Если есть острая необходимость, водители получат возможность увеличить рабочий день до 10 часов за рулём, однако, такой график допустим не чаще двух раз в неделю.

Эксперты отмечают, что такие нормы приблизят нашу законодательную базу к мировым стандартам. Скептики же сообщают, что равняться на Европу глупо, так как современным российским дальнобойщикам приходится преодолевать значительно более длинные расстояния, а оборудованных для отдыха мест вдоль дорог в РФ крайне мало.

Согласно вступившему в силу законодательству уже с конца осени этого года каждый грузовик весом более 3.5 тонн должен оснащаться тахографами, чтобы контроль за графиком работы водителя был под контролем.

Напомним, что согласно данным за прошлый год в стране произошло более 11 тысяч аварий по вине водителей грузовых автомобилей.