Восьмиколесный седан Toyota показали на видео

В Индонезии представлен весьма необычный тюнинг-проект седана Toyota Vios. Автомобиль, который не может не привлечь внимание окружающих, оснащен сразу четырьмя осями, три из которых размещены в задней части, образуя форму треугольника.

Экстравагантный 8-колесный седан “Тойота” принадлежит хозяину одного из местных таксопарков. Фактически машина собрана из двух частей, которые первоначально планировалось превратить в диваны.

Задняя подвеска представляет собой сразу три оси. При этом тяговое усилие поступает на первую ось, а уже она передает крутящий момент на остальные колеса.



Сейчас автомобиль выставлен напротив таксопарка, выступая для него в качестве своего рода рекламы. Можно предположить, что теперь у владельца этого автомобиля 8-колесного автомобиля бизнес должен пойти в гору.