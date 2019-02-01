Volvo привезет в РФ бюджетную версию кроссовера XC40

В базе Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) появился сертификат одобрения типа транспортного средства для нового кроссовера Volvo (ОТТС). Речь идет о так называемой «бюджетной» модификации модели XC40, которая будет продаваться исключительно в переднеприводной версии. Реализация этой модели в России должна начаться уже этой весной.

На официальном сайте уже опубликованы цены на новинку. Стоимость кроссовера стартует с отметки в 2 миллиона 253 тысяч рублей, что на 127 тысяч рублей дешевле, чем сейчас предлагается полноприводный XC40 (от 2 миллионов 380 тысяч рублей).

Техническое оснащение новинки осталось без изменений и схоже с уже доступным на рынке кроссовером. Автомобиль получит под капот тот же 2-литровый дизельный мотор D3 Drive-E, выдающий 150 лошадиных сил. Связку ему составит автоматическая трансмиссия.