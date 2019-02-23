Volvo представила обновленный кроссовер XC90

Шведский автомобильный гигант Volvo представил обновленную версию своего флагманского кроссовера XC90. Новинка 2020 модельного года получила новую, более экономичную силовую установку, а также обновленную мультимедийную систему.

Визуально новый XC90 отличается от своего предшественника другой решеткой радиатора и колесными дисками.

В оснащение автомобиля вошла усовершенствованный гибридный силовой агрегат с системой KERS, запасающей энергию от торможений. За счет нее топливная эффективность нового XC90 увеличилась на 15%.

Кроме того, рестайлинговый XC90 2020 модельного года оснастили усовершенствованной мультимедийной системой Sensus, поддерживающим интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto.

Сборка новинки стартует в начале мая в Швеции.