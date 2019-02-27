Volkswagen представил самый мощный Touareg

Компания Volkswagen опубликовала официальные фотографии новой версии своего кроссовера Touareg, презентация которого состоится уже на следующей неделе на автомобильной выставке в Женеве.

Самый мощный дизельный кроссовер в истории марки оснащен 4-литровым агрегатом V8, выдающим 420 лошадиных сил при 900 Нм вращающего момента.

С новым двигателем с места до первой «сотни» Touareg разгоняется всего за 4,9-секунды. Максимальная скорость автомобиля – 250 километров в час. Аналогичный мотор сейчас ставят в новый Audi SQ7.

В оснащение сверхмощного «Туарега» вошли: пневмоподвеска, электропривод крышки багажника, накладки на педали из нержавеющей стали, 19-дюймовые колесные диски.

В продажу новый VW Touareg с дизельным V8 поступит в мае текущего года.