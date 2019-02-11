Volkswagen Polo – самый популярный корпоративный автомобиль в РФ

По статистическим данным, собранным изданием «Автостат» в классе машин, которые приобретаются в России для служебных нужд, самым популярным корпоративным автомобилем в России за 2018 год стал Volkswagen Polo.

По данным аналитического агентства, за минувший год дилеры VW реализовали юридическим лицам эту модель в количестве 12 тысяч 400 единиц, что на 42% выше, чем было годом ранее.

Немецкий седан опередил по этому показателю лидера 2017 года – универсал Lada Largus с 11 тысячами 500 продажами (+17%).

Тройку лидеров замкнул Kia Rio – 9 тысяч 800 машин (+19%), а четвертым и пятым стали Toyota Camry (8 тысяч 800 продаж) и Hyundai Solaris (8 тысяч 500 продаж) соответственно.

Во второй десятке самых популярных корпоративных автомобилей в России за 2018 год расположились: Skoda Octavia, Renault Logan, Skoda Rapid, Lada Granta, а также Lada 4×4.

Суммарно за прошлый год в России было реализовано порядка 230 тысяч новых легковых автомобилей, которые приобретались на корпоративные нужды юридическими лицами.